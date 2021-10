Da Redação

Cauã Reymond passa sufoco nas Maldivas durante férias

De férias nas Ilhas Maldivas, Cauã Reymond viveu momentos de sufoco. No último domingo, 17 de outubro, o ator fez um passeio de barco para surfar com um grupo de amigos, Mas a forte correnteza no mar e uma ventania súbita levou os surfistas para dentro do oceano e quase virou a embarcação que os servia de apoio.

“A gente passou por uma situação muito delicada e se não fosse a Anne, nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente”, disse ele nos stories do Instagram, se referindo à surfista brasileira Anne dos Santos, de 20 anos, que vive nas Maldivas.

Cauã contou: “Entramos no mar com muita correnteza, muito vento, a gente estava tentando surfar em frente a uma ilha, o grupo todo de mais ou menos oito pessoas acabou se dispersando por causa da correnteza, ela (Anne) entrou no mar, conseguiu juntar o grupo e depois de uma conversa a gente decidiu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano”, descreveu.

“O barco que nos levou quase virou. Depois que passou a adrenalina do momento e a gente chegou de volta ao hotel, eu percebi que a gente passou por uma situação muito delicada, e se não fosse a Anne, a nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Depois de levar todo mundo pra ilha ainda voltou para salvar dois surfistas, ela teve voz de comando, foi muito corajosa”, disse o artista.

Anne dos Santos compartilhou os stories de Cauã Reymond e completou: “Nossa, foi uma loucura essa experiência! Que bom que todo mundo está bem. Essa história não dá para esquecer”.

