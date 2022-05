Cauã Reymond chama a polícia por causa de festa de ex-bbb

Da Redação

O ator Cauã Reymond teria chamado a polícia, na noite de domingo (8), por conta de uma festa com som alto na casa de vizinhos. De acordo com o colunista Lucas Pasin, Reymond teria se dirigido com os policiais até a porta do vizinho e se surpreendido ao ser atendido pela ex-BBB Bárbara Heck, que celebrava o aniversário de seu namorado, Rick Maia.

Conforme o colunista, Bárbara teria achado graça da situação inusitada, pois estranhou o incômodo do vizinho, já que ainda era por volta de 22h30 e o som não estava tão alto.

Bárbara utilizou uma rede social, nesta segunda-feira (9), para falar sobre o caso e, segundo ela, não houve confusão.

"Eu tenho um senso de justiça, sabe? Quando vejo alguma pessoa falando que não é verdade, quero ir lá e falar que não foi isso que aconteceu. Mas venho percebido que não adianta a gente falar porque as pessoas querem ver o que elas querem e acabou. Então, estou exercitando o silêncio. Pode ser a Madre teresa de Calcutá. Você vai fazer uma bondade e a pessoa vai ver uma maldade. Vamos focar em trabalhar que a gente ganha mais", começou ela.



"Todas as minhas amigas mandando notificação: 'Não aguento as pessoas falando mal de ti, coisas que não são verdades...'. Parem! Vamos exercitar o silêncio junto comigo, deixa as pessoas brigarem sozinhas. O povo inventa umas histórias que não acontecerem, querem ver barraco, brigas entre as pessoas... Uma coisa que foi resolvida em um minuto. Eram 22h08 da noite, tudo foi conversado numa boa, não teve... Deu cinco minutos no máximo, meia-noite já acabou. A gente só cantou o 'parabéns' e foi para casa. Ninguém acabou com festa de ninguém ou com a paz. Foi tudo lindo e maravilhoso. Se as vidas de vocês estão chatas, não queiram colocar emoção na vida dos outros."

