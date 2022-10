Catedral expõe corpo hiper-realista de Cristo baseado no Santo Sudário

Da Redação

A Catedral de Salamanca inaugurou nesta sexta-feira (14) uma exposição intitulada "O Homem Mistério". A principal atração da mostra é uma reprodução hiper-realista e tridimensional de Jesus Cristo feita a partir do Santo Sudário, o Sudário de Turim.

O corpo é feito de látex com silicone, tem cabelo humano, e pesa 75 quilos. O curador da exposição, Ángel Blanco, relata que a textura da obra se assemelha ao corpo humano. Conforme ele, "se tocar afunda".

A obra foi criada após 15 anos de estudos sobre o Sudário de Turim. A escultura tem pernas sem flexionadas e está com as mãos cruzadas na altura do púbis. O corpo apresenta os sinais da tortura sofrida por Jesus Cristo.

É possível ver as lacerações na cabeça, produzidas pela coroa de espinhos que Cristo foi obrigado a usar. Também dá para ver contusões nos ombros que carregaram uma cruz. A mostra é composta por seis salas onde são mostrados dados relacionados a Jesus e sua vida. Em 2025 a exposição deve seguir para Turim, casa do Santo Sudário, e também para Roma.

Informações do site Extra.

