Caso da "Grávida de Taubaté" vai virar filme; veja o pôster

Em 2012, Maria Verônica Santos apareceu em programas de TV com uma barriga falsa

O caso da Grávida de Taubaté vai virar filme e deve estrear nos cinemas em 2024. Roteirizado por Frank “Diaraki”, o longa vai contar a história da mulher que mentiu ao dizer que estava esperando quadrigêmeas.

O filme já está em pré-produção e será um thriller de comédia, com toques de terror e surrealismo. “O Parasita brasileiro!!! [em referência ao filme de 2019, dirigido por Bong Joon Ho]. O puro suco do Brasil, sem precisar apelar para os estereótipos e os clichês das comédias nacionais, que ninguém aguenta mais. Queria fazer algo que fosse realmente engraçado, mas que tivesse diferentes camadas de interpretação”, contou o cineasta.

Em 2012, Maria Verônica Santos passou a receber doações, como fraldas, móveis, dinheiro e enxoval. Os bebês tinham até nome: Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória. A história contada em entrevistas na TV é que, como já tinha um filho, o casal formado pela pedagoga e um operário teria dificuldade financeira para sustentar o aumento da família.

Foto por Divulgação Pôster do filme previsto para 2024

No entanto, o caso começou a gerar dúvidas. Chris Flores, na época apresentadora do Hoje em Dia, na Record, teria sido a responsável por descobrir a fraude.

Com a revelação de que tudo era uma farsa, o caso passou dos holofotes da mídia para os da polícia e do judiciário, além de ganhar projeção como um dos primeiros grandes memes do país.

O advogado da educadora, Enilson de Castro, assumiu na época a farsa. De acordo com ele, sua cliente usava uma barriga feita de silicone com enchimentos. Ele afirmou que a mulher não desmentiu a gravidez antes por causa da grande repercussão que o caso tomou.

