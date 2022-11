Casimiro recebe os direitos de transmitir 22 jogos da Copa do Mundo

Da Redação

O streamer Casimiro Miguel fechou acordo com a Fifa

Ao fechar um acordo com a Fifa, o streamer Casimiro Miguel transmitirá 22 jogos da Copa do Mundo do Catar. A informação foi divulgada por ele em suas redes sociais nesta sexta-feira (4). A novidade veio após contrato assinado entre a LiveMode -- parceira de Cazé -- e a federação internacional de futebol.

Depois que a Globo perdeu a exclusividade de transmissão nas mídias digitais ano passado, os direitos de repasse desse setor ficaram livres. Pela primeira vez, de forma gratuita, um streamer vai transmitir ao vivo todos os jogos da seleção brasileira, com direito às semifinais e a final.

"Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! 1 jogo por dia até a final. De graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé!", anunciou Casimiro em seu Twitter.

Além de servir como um meio para quem quiser assistir as partidas do Brasil, Cazé vai mostrar o jogo de estreia entre Qatar e Equador no dia 20 de novembro.

Após dez anos de contrato, a Globo refez o acordo de direitos com a Fifa, em 2020, por não conseguir arcar com os valores propostos. A emissora ainda ainda tem o monopólio da transmissão em TV aberta, mas a reprodução nas mídias digitais ficaram livres até então.

"É o Brasa! Agora o Hexa vem", comentou o perfil da TNT Sports no Twitter. "Assistirei SOMENTE contigo", disse a youtuber Bel Rodrigues.

Com informações do iG.

