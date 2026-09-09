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REESTRUTURAÇÃO

Casimiro Miguel deixa gestão administrativa da CazéTV após quatro anos

Reorganização empresarial passa o controle operacional do canal esportivo para a LiveMode, parceira do projeto desde a criação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casimiro Miguel deixa gestão administrativa da CazéTV após quatro anos
Autor Casimiro Miguel - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O streamer Casimiro Miguel deixou o comando administrativo e burocrático direto da CazéTV após quatro anos à frente do projeto. A mudança faz parte de uma reestruturação do canal de transmissões esportivas digitais, cujas operações passam a ser controladas integralmente pela LiveMode. Apesar da reorganização corporativa, o comunicador de 32 anos não se desligará da empresa, mantendo-se como sócio da holding e principal rosto e apresentador da marca.

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A LiveMode já atuava como parceira da CazéTV desde a sua fundação. Especializada na negociação de direitos esportivos e na distribuição de conteúdo pela internet, a empresa foi criada pelos executivos Edgar Diniz e Sérgio Lopes, fundadores do antigo canal Esporte Interativo. Os detalhes sobre a fatia societária exata de Casimiro e os valores envolvidos na operação não foram divulgados, uma vez que a LiveMode possui capital fechado.

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A CazéTV foi lançada em novembro de 2022, durante a cobertura da Copa do Mundo do Catar, com uma proposta de transmissão pautada na linguagem informal e na proximidade com o público das redes sociais. Nos últimos quatro anos, o canal expandiu seu portfólio de direitos de transmissão e consolidou sua atuação no mercado, evoluindo de um projeto centrado na figura do criador para uma estrutura corporativa de mídia esportiva.

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Casimiro Miguel cazétv LiveMode mídia digital reestruturaçao transmissões esportivas
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