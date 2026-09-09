Casimiro Miguel deixa gestão administrativa da CazéTV após quatro anos

O streamer Casimiro Miguel deixou o comando administrativo e burocrático direto da CazéTV após quatro anos à frente do projeto. A mudança faz parte de uma reestruturação do canal de transmissões esportivas digitais, cujas operações passam a ser controladas integralmente pela LiveMode. Apesar da reorganização corporativa, o comunicador de 32 anos não se desligará da empresa, mantendo-se como sócio da holding e principal rosto e apresentador da marca.

- LEIA MAIS: Veja os seis filmes brasileiros que disputam a indicação ao Oscar 2027

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A LiveMode já atuava como parceira da CazéTV desde a sua fundação. Especializada na negociação de direitos esportivos e na distribuição de conteúdo pela internet, a empresa foi criada pelos executivos Edgar Diniz e Sérgio Lopes, fundadores do antigo canal Esporte Interativo. Os detalhes sobre a fatia societária exata de Casimiro e os valores envolvidos na operação não foram divulgados, uma vez que a LiveMode possui capital fechado.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A CazéTV foi lançada em novembro de 2022, durante a cobertura da Copa do Mundo do Catar, com uma proposta de transmissão pautada na linguagem informal e na proximidade com o público das redes sociais. Nos últimos quatro anos, o canal expandiu seu portfólio de direitos de transmissão e consolidou sua atuação no mercado, evoluindo de um projeto centrado na figura do criador para uma estrutura corporativa de mídia esportiva.