Casamento inspirado em "Senhor do Anéis" viraliza na internet

Um casamento inspirado no universo da saga "Senhor dos Anéis" viralizou nas redes sociais. A cerimônia inusitada foi realizada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Nas imagens, convidados com espadas e escudos, noivo com armadura e botas de guerreiro medieval aguardam a chegada da noiva que, de repente, aparece em meio às árvores com um vestido de mangas bufantes, tecido esvoaçante e uma coroa dourada que deixa à mostra orelhas de elfo.

Foto por Okphotosbr

Segundo Juliane Marinho Trindade Borges e Júlio César Borges, o casamento revelou a identidade do que une eles. Fãs de mitologia, em especial "O Senhor dos Anéis" - do escritor J.R.R. Tolkien - , e das histórias ligadas à era medieval, eles decidiram juntar os elementos na celebração de casamento.O que não imaginavam é que parte das imagens compartilhadas por uma tia do jovem chamaria tanta atenção dos internautas.

Assista:

As informações são do G1.

