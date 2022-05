Casamento do jornalista Nilson Klava reúne famosos

Da Redação

O jornalista da Rede Globo, Nilson Klava, se casou neste fim de semana em cerimônia que contou com a presença de jornalistas do primeiro escalão da emissora como William Bonner, Fátima Bernardes, Gerson Camarotti, Carolina Cimenti entre outros. A apresentadora do Encontro, inclusive, postou uma foto no feed do Instagram com os noivos 'Nilsinho' - como é carinhosamente chamado nos bastidores da notícia - e Gabi Scalabrini.

A cerimônia também contou com presença de familiares apucaranenses como o presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), que é tio de Nilson.

Na internet, o casal também recebeu lindas homenagens, como o post da também jornalista Isabela Scalabrini, que é mãe de Gabi.

DE APUCARANA PARA O BRASIL

O talento do jornalista Nilson Klava, é reconhecido em todo o Brasil, mas o que poucos sabem é que ele é natural de Apucarana e viveu toda a infância no Pirapó junto de sua família. "Meu pai e meus tios ainda moram no Pirapó. Sinto muita saudade e tenho muito carinho por toda essa região", contou o jovem durante entrevista para o TNOnline. Nilson é sobrinho do presidente da Câmara dos Vereadores de Apucarana, Francislei Preto Godoi, o Poim, do Pirapó.

O repórter cobre assuntos de política em Brasília e trabalha na GloboNews, desde 2016. Além disso, ele é um dos nomes mais relevantes do jornalismo político no país. "Quando escolhi a área da comunicação, graças à minha formação e às aulas de teatro no Colégio São José, achei que estudar no Rio de Janeiro me traria mais oportunidades de trabalho e foi quando ingressei na PUC - RJ e me formei na mesma faculdade. Tive total apoio dos meus pais", conta.

Klava é considerado um dos nomes mais relevantes do jornalismo político da atualidade e recebeu o 16º Prêmio Engenho de Comunicação. "Só tenho a agradecer todo reconhecimento", comemora. Além disso, o repórter, que é chamado carinhosamente como Nilsinho pelos veteranos e colegas de trabalho, já fez coberturas internacionais, como a das visitas de Jair Bolsonaro a Israel e China, da cúpula do G20 no Japão e da reunião de líderes do Mercosul, na Argentina.