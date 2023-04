Casamento de Preta Gil chega ao fim após descoberta de traição

Da Redação

Preta Gil e Rodrigo Godoy

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy teria chegado ao fim nas últimas semanas, de acordo com os colunistas Léo Dias e Fábia Oliveira, do Metrópoles. O homem teria saído da casa da cantora no último dia 14, após diversos desentendimentos e uma suposta traição.

Conforme informações, um dos motivos para a relação do casal estar bastante abalada era porque Rodrigo não se dava bem com o filho da esposa, Francisco Gil. O jovem estaria até mesmo evitando de ir à casa da mãe para não "trombar" com o marido dela.

Além disso, Preta Gil precisou ficar internada nos últimos dias tratando o câncer no intestino, e passou a administração de seus bens e contas bancárias para a sua madrasta, Flora Gil. A decisão não agradou Rodrigo. Carolina Dieckmann, grande amiga da artista, teria tirado satisfações com ele, reclamando da postura dele em uma situação tão difícil.

A gota d'água

Léo Dias afirma que o ponto final do casamento foi a descoberta de uma suposta traição de Rodrigo com a ex-stylist de Preta Gil. Enquanto a esposa estava internada para tratar uma bactéria que contraiu, o marido foi visto frequentando bares e festas, no Rio de Janeiro.

Segundo Léo Dias, o homem também viajava para São Paulo para encontrar a ex-stylist e era visto com frequência com a mulher. Em uma ocasião eles foram flagrados comendo juntos pela irmã de Preta Gil.

Ao ter certeza do que estava se passando, a artista resolveu termina a relação. Rodrigo Godoy então teria saído da casa dela no dia 14, um dia antes dela ter deixado o hospital. Diante dos acontecimentos, Preta Gil teria ligado para o amigo Gominho, que pediu demissão para ficar com ela em casa. O artista é quem está cuidando dela neste momento difícil.

