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Casamento de MC Livinho e Byanca Gabarron chega ao fim após 10 anos de relacionamento

O término ocorre poucas semanas após o cantor deletar um vídeo com Virginia e criticar especulações na internet para demonstrar respeito à esposa

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 15:10:22 Editado em 28.07.2026, 15:09:54
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Casamento de MC Livinho e Byanca Gabarron chega ao fim após 10 anos de relacionamento
Autor Foto: Reprodução/ Instagram

O casamento do cantor MC Livinho e da influenciadora digital Byanca Gabarron chegou ao fim após 10 anos de relacionamento. O término, divulgado inicialmente pelo portal Leo Dias, ocorre cerca de um mês após o artista se envolver em uma polêmica nas redes sociais com a influenciadora e empresária Virginia Fonseca. A assessoria de imprensa de Livinho se limitou a emitir uma nota afirmando que não comenta questões da vida pessoal do funkeiro, pedindo compreensão e respeito à privacidade da família neste momento.

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A recente controvérsia que antecedeu a separação aconteceu em junho, quando Livinho publicou um vídeo dançando com Virginia uma música feita sobre a Copa do Mundo, na qual a influenciadora é citada. Pouco tempo depois, o cantor apagou a publicação e deixou de seguir a empresária no Instagram. Na ocasião, o funkeiro realizou uma transmissão ao vivo para explicar que a atitude foi motivada por respeito ao seu casamento. Ele criticou duramente as especulações e rumores criados por internautas sobre um suposto envolvimento amoroso entre os dois, ressaltando que, embora tivesse total respeito por Virginia, priorizava o respeito pelo próprio lar e condenava a criação de histórias infundadas por curtidas.

Livinho e Byanca estavam juntos desde 2016 e são pais de Olívio, de sete anos. A influenciadora, que acumula mais de 250 mil seguidores no Instagram, costuma compartilhar sua rotina e registros de viagens. O casal havia oficializado a união em novembro de 2024, durante uma viagem para as Ilhas Maldivas. No ano seguinte, eles chegaram a anunciar um breve rompimento, pegando os fãs de surpresa, mas reataram o relacionamento logo na sequência. Agora, a separação marca um ponto final definitivo na trajetória de uma década do casal.

Com informações Portal Leo Dias
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