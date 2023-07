Casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar é anulado: "Agiu de má-fé"

O casamento de Maira Cardi com o ator Arthur Aguiar foi anulado pela Justiça de São Paulo, porque a influenciadora já era casada com outra pessoa quando oficializou o matrimônio com o artista, em 2017. A sentença foi proferida nesta terça-feira (11/7).

continua após publicidade

O pedido de anulação foi feito pelo Ministério Público no início de 2022. "É certo que Maíra Cardi ignorou o casamento realizado no exterior ao casar-se novamente no Brasil", justificou a Promotoria de Justiça.

Segundo o juiz do caso, Maíra Cardi "agiu de má-fé, já que era casada e omitiu deliberadamente tal circunstância. É fato incontroverso no processo de que a ré, enquanto casada, casou-se novamente”.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Bruna Biancardi fala sobre a gravidez, saúde mental e criação de Mavie

De acordo com a decisão, Maíra era casada com um homem "em casamento ocorrido em 2014, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, cuja validade no ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida".

Ao longo do processo, a coach apresentou contestação e disse não saber da validade do casamento anterior no exterior "por ausência de registro no país" e que o divórcio entre ela e o antigo marido ocorreu antes da propositura da ação do MP.

continua após publicidade

O magistrado explicou que, de acordo com o artigo 1.521, inciso VI, do Código Civil, “não pode casar as pessoas casadas, de maneira que a infração ao impedimento legal torna o casamento nulo”.





*Com informações g1.

Siga o TNOnline no Google News