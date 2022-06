Casamento de Britney Spears tem até carruagem de princesa; confira

Da Redação

A cantora Britney Spears divulgou fotos de seu casamento com o modelo Sam Asghari no Instagram. A cerimônia, realizada em Los Angeles, teve até carruagem de princesa.

continua após publicidade .

"Nos casamos! Foi o dia mais espetacular! Eu fiquei tão nervosa a manhã toda, mas às duas da tarde realmente me bateu ... VAMOS NOS CASAR", contou a cantora na noite desta sexta-feira (10/6).

Além de dar detalhes sobre a festa, a artista agradeceu à presença de amigas famosas como Madonna, Selena Gomez e Drew Barrymore e também à Donatella Versace, estilista responsável pela confecção de seu vestido de noiva.



"A cerimônia foi um sonho e a festa melhor ainda! Tantas pessoas incríveis vieram ao nosso casamento e ainda estou em choque", disse ela em outro trecho da mensagem.

Segundo a revista People, Britney Spears e Sam Asghari contaram com cerca de 60 convidados, incluindo alguns amigos famosos, como Madonna, Paris Hilton, Kathy Hilton e Drew Barrymore.



Britney caminhou até o noivo ao som de "Can't Help Falling in Love", de Elvis Presley.

INVASÃO

continua após publicidade .

O primeiro marido da cantora, Jason Alexander, tentou invadir a festa e foi detido. Ele chegou a fazer uma transmissão ao vivo pelo perfil no Instagram para mostrar o espaço onde foi realizada a cerimônia, até o momento em que é interrompido por seguranças. Os dois eram amigos de infância e se casaram em 2004 em Las Vegas. A união durou 55 horas.

(Com informações do GShow)