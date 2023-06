Casamento às Cegas: Thamara Térez anuncia separação de Alisson Hentges

Casal formado na segunda temporada do reality "Casamento às Cegas", Alisson Hentges e Thamara Térez não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela própria Thamara em uma mensagem publicada no story do Instagram.

Até então os dois formavam o único casal da versai brasileira do programa de TV da Netflix - cuja nova temporada traz uma participante com deficiência - e que ainda estava junto encerrou o casamento.

"Desculpem a demora para falar sobre o assunto, mas entendi necessário estabilizar tudo do lado de cá primeiro para depois informar algo a vocês", iniciou Thamara, que havia ficado noiva de Alisson no começo deste ano.

"Então hoje, venho aqui, com a certeza de ter feito a minha parte na relação e me entregado para um amor real, anunciar que agora sigo sozinha. Obrigada a todos", completou a ex-participante no Stories do Instagram. Até por volta das 9h deste domingo, o administrador de produção não havia se manifestado.

As informações são da Purepeople.

