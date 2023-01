Casamento aberto: Bela Gil troca beijos com rapper na posse de Lula

Da Redação

Bela Gil foi uma dos muitos famosos que acompanharam a posse de Lula em Brasília, no último domingo. E a filha de Gilberto Gil celebrou o momento e também se divertiu por lá. Ela assistiu a maioria dos shows bem perto do palco e trocou beijos com o rapper e cantor Rael durante a apresentação da banda Baiana System. As informações são do site Extra.

Com casamento aberto, Bela protagonizou cenas românticas diante de várias testemunhas. Ela ainda postou uma foto de Rael se divertindo durante o show. "Só vem carnaval 2023", legendou ela. Os dois também apareceram juntos usando as máscaras distribuídas na apresentação da banda baiana.

Rael, de 39 anos, é rapper, cantor, compositor e produtor. O paulista se lançou na música no início dos anos 2000 fazendo parte do grupo de rap Can KND, mas logo seguiu carreira solo. Em 2016, Rael lançou o disco "Coisas do Meu Imaginário" com participações especiais de Black Alien e Chico César.

Bela Gil é casada há mais de dez anos com João Paulo Demasi, pai de seus dois filhos. Nos últimos tempos, a chef de cozinha tem dado entrevistas falando sobre seu casamento aberto. Foi assim na que deu ao blog "Garotas estúpidas":

"Relacionamento aberto também é relacionamento. Não é uma coisa que imponho a todos e nem acho superior. Muita gente acha ruim e algo promíscuo. Mas acredito que estamos caminhando para uma sociedade mais livre nesse sentido e acho que a não-monogamia estará mais presente ao longo do tempo".

