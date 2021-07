Da Redação

Casal tem relações em reality e leva multa de R$ 200 mil

Brenda e Matheus quebraram as regras e esquentaram o Brincando com Fogo Brasil, reality da Netflix que teve novos episódios liberados essa semana. Eles acabaram gerando um prejuízo considerável para o grupo que participa do programa. O casal estreou a suíte da atração, mas não podia ter contato físico. A punição pela quebra de regras é a diminuição do prêmio, que começou em R$ 500 mil.

Eles começaram com um beijo, aproveitaram a banheira com pétalas de rosa da suíte e só terminaram na cama, onde acordaram fazendo juras de amor. “Eu estava muito necessitado. Se o homem não fizer nada, até mesmo ejacular, ele fica doente. Eu já estava entrando num estágio de doença”, disse Matheus.

No dia seguinte, Brenda e Matheus se reuniram com os demais participantes para ouvirem Lana, a assistente virtual que monitora os comportamentos de todos no retiro. “Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa. Querem contar para seus amigos?”, disse a voz da assistente.

Matheus, então, revela que ele e Brenda transaram cinco vezes. Pela quebra de regras, Lana anuncia a multa de R$ 200 mil. O saldo do prêmio é atualizado em R$ 188 mil.

Os demais participantes ficaram revoltados. “Eu estava me espelhando neles, quero criar essa conexão. Foi tudo por água abaixo. Era um casal que tinha um tipo de conexão, gostava muito deles. Era minha inspiração”, comentou Leandro.