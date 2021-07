Da Redação

Casal diz não dar banho nos filhos todos os dias

Mila Kunis e Ashton Kutcher revelaram que não dão banho nos filhos todos os dias. Segundo os artistas, Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4, só entram debaixo do chuveiro quando eles estão visivelmente sujos. Ainda assim, às vezes eles lavam as crianças apenas com água, sem usar sabonete, para evitar o ressecamento da pele dos pequenos.

continua após publicidade .

“Eu não tinha água quente quando era criança, então não tomava muito banho mesmo. Mas agora que tenho filhos, também não os limpo todos os dias. Eu não era aquela mãe que dava banho nos meus recém-nascidos sempre”, explicou Mila.

Ashton acrescentou: “Se você pode ver a sujeira neles, limpe-os. Do contrário, não faz diferença”.

continua após publicidade .

O astro aplica o mesmo princípio aos seus próprios hábitos de higiene e só limpa axilas e virilha. “Eu lavo minhas axilas e minha virilha diariamente, e nada mais. Eu tenho um produto de limpeza que faz tudo”, explicou o ator.

O casal também gosta de lavar o rosto depois de fazer exercícios físicos. “Tenho o hábito de jogar um pouco de água no rosto depois de um treino para tirar o suor”, disse o ator.

Por, Metrópoles