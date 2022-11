Casagrande revela ter recusado cargo no governo de Lula

Da Redação

Casagrande recusou cargo no governo de Lula

Esse ano, Casagrande foi grande ativista a favor de Lula e um dos responsáveis por ir contra as políticas bolsonaristas. Com isso, o ex-jogador recebeu uma oportunidade para ser da equipe de transição de governo de Lula, mas acabou não aceitando.

Casagrande revelou que atualmente está feliz como colunista e não quer abrir mão disso: “Como sou colunista da Folha e do UOL, precisei recuar, porque haveria conflito com o meu trabalho. Como tenho orgulho do meu estilo direto, de ser um comentarista e um colunista totalmente independente, de não dever favores a ninguém, percebi que talvez essa independência diminuiria”, afirmou.

O comentarista voltou a ressaltar que não vende sua liberdade: “Já disse diversas vezes que há três coisas que não negocio: minha liberdade, minha sobriedade e a nossa democracia. Então, continuei na coerência da minha ética profissional.

Com informações, Metrópoles.

