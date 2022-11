Cartunista brasileira denuncia plágio em 1899, nova série da Netflix

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em sua rede social, Mary Cagnin apontou semelhanças entre as duas obras

Lançada nesta quinta-feira (17) pela Netflix, 1899 está envolvida em uma polêmica. Uma cartunista brasileira acusa a plataforma de streaming de ter plagiado a HQ Black Silence, lançada por ela em 2016. Em sua rede social, Mary Cagnin apontou semelhanças entre as duas obras.

continua após publicidade .

A denúncia da quadrinista, publicada na madrugada deste domingo (20/11), ultrapassou 36 mil compartilhamentos e 120 mil curtidas no Twitter. Com alguns spoilers da série alemã, ela comparou sua história com a recém-lançada no streaming.

“Em 2017, fui convidada pela embaixada brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil de imaginar o meu trabalho chegando neles. Eu não só entreguei o quadrinho físico como disponibilizei a versão traduzida para o inglês”, explicou.

continua após publicidade .

“Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pela meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e ser reconhecido por ele”, desabafou.

Mary Cagnin recebeu apoio de seguidores e provocou debates na rede social. Dois perfis influentes da cultura pop, no entanto, discordaram das semelhanças. Coxinha Nerd e Carol Moreira. O Metrópoles entrou em contato com a Netflix e não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Informações do site Metrópoles.

continua após publicidade .

Veja:

SPOILERS À FRENTE



Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem (+) pic.twitter.com/OKie5ci3Cq — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022