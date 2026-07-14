Cartolouco rebate denúncias de ex-namoradas e afirma ter sido inocentado pela Justiça

Comunicador declarou que respeita a rede de apoio a vítimas de violência doméstica, mas que precisava apresentar sua versão da história

O jornalista e influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, utilizou suas redes sociais para se defender após a exibição de uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo (12). Na matéria em questão, três ex-namoradas acusam o comunicador de agressão física e psicológica. Em um vídeo publicado no Instagram, Strabko contestou as acusações veiculadas, afirmou que a emissora escondeu informações cruciais sobre os desdobramentos jurídicos e direcionou críticas a Gabriella Augusto, com quem se relacionou por cerca de três anos.

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Segundo o influenciador, a denúncia apresentada por Gabriella já havia sido analisada e arquivada pelo Poder Judiciário. "A Gabriella [Augusto, ex-namorada de Cartolouco], que deu entrevista para o Fantástico ontem, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras. Eu fui inocentado pela justiça em setembro de 2024. Na matéria, a Globo escondeu e mentiu sobre esse fato", afirmou o influenciador.

Na sequência de seu pronunciamento, o jornalista relatou que manteve contato amigável com a ex-namorada posteriormente e alegou que ela descumpriu medidas judiciais de distanciamento para lhe enviar mensagens.

"A gente dormiu junto e, no dia seguinte, ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho. Depois disso, ela seguiu mandando diversas mensagens para mim, me chamando para almoçar e também lembrando de mim por causa da camisa do Inter Miami. E mesmo durante medida protetiva, ela me mandou diversas mensagens que não foram respondidas", alegou.

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Por fim, Strabko questionou a postura editorial da TV Globo e ressaltou que sua intenção com o desabafo não é deslegitimar as denúncias de violência de gênero, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário.

"Esse vídeo aqui não é para os caras que vão chegar e falar: ‘Mulher é tudo mentirosa’. Não. O Brasil é o quinto país do mundo que tem mais violência contra a mulher. Esse vídeo aqui jamais vai ser feito ou foi feito para deslegitimar a causa, a luta, de maneira alguma. Só foi feita para eu mostrar meu lado da história, para eu contar outro lado", declarou.

Ao término da gravação, o jornalista fez um breve discurso contextualizando os altos índices de violência doméstica no Brasil e reforçou a importância do combate a esse tipo de crime no país.

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