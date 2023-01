Carros do apóstolo Valdemiro são penhorados pela Justiça

Da Redação

O religioso teve três veículos penhorados por conta de uma dívida

O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, teve três veículos penhorados pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida.

Há um processo aberto por um credor que cobra da Mundial uma dívida de aproximadamente R$ 718 mil em aluguéis de um imóvel em Amparo, no interior de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2018. O valor inclui correção monetária e juros.

A juíza Fabíola Brito do Amaral foi quem julgou o caso e decidiu que os carros do apóstolo devem ser penhorados.

O mandado de penhora e avaliação dos automóveis foi expedido no dia 10 de janeiro e atendeu solicitação da empresa Rio Negro Empreendimentos Imobiliários, que alugou o imóvel de 7.816 metros quadrados para a igreja. No local funcionava um templo da Mundial.

A juíza Fabíola autorizou que o oficial encarregado de fazer a penhora utilize força policial no caso de haver alguma dificuldade para o cumprimento da medida.

Os carros penhorados são um Troller (2009), um Rover (2011) e um Rover Discovery (2017). Houve também determinação para o bloqueio de uma aplicação bancária em renda fixa de Valdemiro no Bradesco.

Na defesa apresentada à Justiça, o apóstolo afirmou que não deveria ser o alvo da cobrança, "pois não faz parte do estatuto social da Igreja Mundial do Poder de Deus". Disse também que não assinou o contrato de locação com a empresa como fiador.

Ao incluir Valdemiro no processo de execução da dívida, o juiz Armando da Silva Júnior disse considerar que tudo leva a crer que a igreja "oculta seu patrimônio na pessoa do réu [o apóstolo]" com o objetivo de dificultar as ações de cobrança.

Não cabe mais recurso em relação à dívida e em relação à inclusão do apóstolo na ação de cobrança.



Valdemiro pode questionar apenas a penhora dos veículos e o bloqueio da conta, bem como o cálculo da atualização da dívida.

Com informações do UOL.

