Carreira múltipla de Daniel Kussler e seus ensinamentos

Atualmente, fazemos parte de uma era globalizada, onde as coisas não param. Sendo assim, os indivíduos que não buscam evoluir junto com o mundo, acabam ficando para trás, por isso o fenômeno das carreiras múltiplas vem ganhando adeptos no Brasil e em diversos territórios ao redor do planeta. Não dá para focarmos em uma só profissão ou mercado, dia após dia dezenas de oportunidades aparecem, e aqueles que conseguem se equilibrar entre elas, sem dúvidas se torna bem-sucedido.

Daniel Kussler, formado em Economia pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com Master of Business Administration em Gerenciamento de Projetos pela mesma instituição, em parceria com Project Management Institute, desde a adolescência já entendia como o cenário funcionaria nos próximos anos. Cresceu cuidando da fazenda da família e até hoje mantém os negócios em operação, atuando na criação de gado para produção leiteira, com um plantel de mais de 450 animais da raça holandesa.

Daniel Kussler publicou uma monografia após ingressar no mercado financeiro internacional

Dentro de seu currículo, há variados cargos ocupados com excelência e compromisso. Daniel Kussler trabalhou com análise de projetos globais, é fundador e atuou como CEO da ALTA Capital, fintech com o propósito de otimizar a gestão de recursos escassos, co-fundador da CyberCidades, startup com foco no desenvolvimento de buscador web de produtos e serviços para empresas locais captarem clientes próximos, analista de Commodities, dentre outros.

Em cada emprego, Daniel Kussler enxergava a oportunidade de crescer e criar suas próprias ferramentas de conhecimento, até que, a partir de 2015, decidiu abranger o mercado financeiro internacional, onde publicou a monografia “Análise de viabilidade de investimento a empresas que compõem o Índice Dow Jones segundo estratégia de Phil Town”.

Agora, compartilha em suas redes sociais tudo aquilo que considera importante para que seus seguidores também obtenham sucesso, tanto no âmbito pessoal, como profissional. Acompanhe Daniel e não perca a chance de trazer conteúdos realmente valiosos à sua vida!

