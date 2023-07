Carona: Éder Militão leva ex-mulher até o hotel após festa

Siga o TNOnline no Google News

Deu o que falar! Éder Militão deixou a Karoline Lima, mãe de sua filha Cecília, no hotel após a festa de um ano da mesma, que aconteceu ontem, segunda-feira (10). No carro dele, com ele dirigindo.

A atual namorada do jogador, Cássia Lourenço, também compareceu à festa, com um look pra lá de inusitado. Internautas dividiram opiniões inclusive, alguns comentaram "Péssima".

Na festa, Éder e Karol ficaram a todo tempo próximos, dando atenção à pequena Ceci, brincando e tirando fotos, com até cores de roupa combinando.

Em certo momento da festa, Cássia quis ir embora, o jogador ainda tentou convence-la a ficar, mas a influenciadora retirou-se da festa com amigas. Após esse acontecido, convidados gravaram momentos de Éder e sua ex-esposa cantando juntos e dançando.

E não acabou! Uma amiga de Cássia ficou na festa para vigiar o namorado da mesma. Porém, o clima esquentou. Essa suposta amiga, 'jogou' uma latinha de doce na cara de Karol. A pedido da família de Militão, a moça foi expulsa da festa. E há quem diga, que Karol ainda teria levado um soco na cara dessa mesma mulher.

