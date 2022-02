Carolina Dieckmann coloca mansão à venda por R$ 9 mi; veja

Da Redação

A atriz Carolina Dieckmann colocou à venda sua casa de 843 m², localizada em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Construído em 2015, o imóvel foi anunciado por R$ 9 milhões. Na época da construção, só o terreno do local foi comprado por R$ 3 milhões.

O espaço, segundo as informações do Jornal Extra, foi planejado para mesclar ambientes da natureza e entrar em harmonia com a mesma. Envidraçada, a construção conta com uma vista para a paisagem da Pedra da Gávea e o mar.

Em relação aos cômodos do local, a casal possui quatro suítes, sendo duas com closet, piscina, salão em vários ambientes, sauna, quadra poliesportiva, ampla cozinha, duas dependências completas e duas vagas de garagem. Todas as áreas do espaço totalizam em 1 mil m².

Fonte: Famosos e Celebridades.