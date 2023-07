Carol Macedo conta tudo sobre a espera pelo filho: 'Estou me amando'

No oitavo mês da gravidez, a atriz Carol Macedo, vive um misto de emoções. A artista já está com saudade da barriga a que ela tanto se apegou e desse momento especial que foi sua primeira gestação, mas, ao mesmo tempo, está muito ansiosa para ver o rostinho do filho, Leo, e tê-lo em seus braços.

Fruto da união com o diretor de marketing da Warner Music Brasil, Rafael Eboli, o pequeno ainda nem chegou e já vem causando mudanças na vida da paulistana. “A minha mentalidade, meu sentimento, tudo já começou a mudar. Meio que foi automático, virou a chavinha rápido”, disse ela.

Foto por Da Redação

"Desde novinha, eu sabia que em algum momento da minha vida ia me tornar mãe. A minha mãe me teve muito jovem, com 21 anos e eu sempre pensava que queria ser mãe jovem também, porque acaba que cria uma parceria, né? Ela sempre foi muito minha amiga e eu queria isso para mim. Mas, quando fui chegando aos 21, 22, percebi que a coisa não era tão fácil e decidi esperar o momento certo. Eu estou com o Rafa há sete anos já, mas casados mesmo tem um ano. Aí, quando passou a lua de mel, já estava tudo mais tranquilo, nós estamos estabilizados de carreira, de vida e falei: acho que é a hora." - comenta a atriz - "Estou me achando linda! Eu fico me acariciando toda hora. Acho que dá para ver pelas minhas redes sociais, eu só posto foto de barriga de fora. Eu fico toda hora me olhando no espelho. Estou fissurada com a minha barriga. Já fico pensando que em um mês praticamente não vou ter mais esse barrigão. Fico fazendo muita foto para manter essa lembrança sempre acesa."

Foto por Da Redação

