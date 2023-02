Carnaval: Paolla Oliveira usa look ousado para ensaio da Grande Rio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira não brinca em serviço quando o assunto é arrasar! A atriz chamou a atenção na noite desta sexta-feira (03), em mais um ensaio para o Carnaval 2023 da escola de samba carioca Acadêmicos do Grande Rio, da qual ela é Rainha de Bateria.

continua após publicidade .

Com um look ousado, com muitos recortes e cheio de pedrarias, a atriz conquistou todos os olhares pela beleza da roupa - e a própria também. Antes de passar pela avenida, Paolla esteve no Camarote Arpoador, do qual é Musa.

LEIA MAIS: Jojo Todynho mostra resultado de lipo da papada: "Melhorou muito"

continua após publicidade .





Veja o look escolhido por Paolla:

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Este ano, a agremiação vai homenagear o sambista Zeca Pagodinho, e a letra escolhida foi composta pelo grupo de Arlindinho Cruz, com Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão, e desenvolvida pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.



continua após publicidade .

Recentemente, Paolla contou com o próprio Zeca Pagodinho em um ensaio da Grande Rio. A escola, campeã pela primeira vez no Carnaval 2022, inda tem musas como Pocah, Gabriela Versiani e Yasmin Brunet, e será a segunda a desfilar no domingo de Carnaval, no dia 19 de fevereiro.





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News