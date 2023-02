'Carnaval nos ajuda a seguir em frente', diz Péricles após ser roubado

Da Redação

Cantor Péricles

O cantor Péricles disse que o carnaval ajudará ele e sua família a superarem o assalto que sofreram na noite da última quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo.

Um dia depois de ter vivido momento de terror ao lado da família durante o roubo do carro na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, o cantor disse na madrugada deste sábado (18) que pretende seguir a vida é esquecer do episódio com a ajuda do Carnaval.



Péricles se apresentou no Camarote Bar Brahma no Sambódromo do Anhembi e disse que "todo mundo está sujeito" a episódios de violência em São Paulo.

"Nós fomos assaltados, foi horrível. Mas todo mundo está sujeito e eu não sou melhor que ninguém. É vida que segue, vamos simbora. Deus é maior e a gente não sabe de nada", disse.

O cantor agradeceu o carinho dos fãs e amigos depois do episódio ocorrido na noite de quinta (16) e disse que em 2023 tem ainda mais motivos pra curtir a folia deste ano.

"O Carnaval mexe com a gente. E a galera que veio curtir espera o melhor de nós", disse.

"O Carnaval é a grande festa que todo mundo espera chegar. E poder estar comemorando o Carnaval, depois do confinamento e de de tudo que aconteceu, e sempre o momento pra gente levantar a cabeça e dizer: é mais um momento pra gente seguir em frente e comemorar. As pequenas vitórias valem a pena comemorar".

O carro de luxo do cantor Péricles roubado por criminosos foi encontrado desmontado e praticamente sem peças. O veículo foi localizado na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (17).

Com informações: g1

