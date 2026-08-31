Carlos Monforte, pioneiro do telejornalismo brasileiro, morre aos 77 anos

Com vasta passagem pela imprensa escrita e televisiva, o comunicador esteve à frente do 'Bom Dia Brasil' por nove anos

O jornalista Carlos Américo Aguiar Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos, em Brasília, cidade onde morava há 43 anos. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao comunicador à imprensa, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Considerado um dos pioneiros do telejornalismo brasileiro, Monforte construiu uma longa e expressiva trajetória nos principais veículos de comunicação do país, marcando época especialmente por sua atuação na TV Globo.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (31)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nascido em Santos, no litoral paulista, em 1949, ele era filho do funcionário público Américo Monforte e da dona de casa Elizabeth Monforte. Sua trajetória na imprensa começou cedo, ainda durante a graduação na Faculdade de Comunicação de Santos, quando atuou como repórter no jornal A Tribuna. Após se formar, em 1972, trabalhou na assessoria de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo e, entre 1973 e 1978, integrou a equipe de O Estado de S. Paulo como repórter especial. Nesse período, realizou dois cursos de aperfeiçoamento no exterior: na Universidade de Navarra, na Espanha, em 1973, e na Fundação Beauve Marie, na França, entre 1975 e 1976.

A transição para a televisão ocorreu em 1978, ao ingressar na TV Globo em São Paulo. Inicialmente contratado como repórter local para o "Jornalismo Eletrônico", ele logo passou a assinar reportagens para o "Jornal Nacional" e o "Fantástico". Em 1982, assumiu a editoria de Política do "Jornal da Globo" e tornou-se editor e apresentador do "Bom Dia São Paulo".

No ano seguinte, em janeiro de 1983, Monforte assumiu o comando do recém-criado "Bom Dia Brasil" como editor-chefe e apresentador. Focado em cobertura política e econômica, o programa realizou cerca de 700 entrevistas com empresários e políticos apenas no primeiro ano. O jornalista esteve à frente do telejornal por nove anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1992, ele se afastou temporariamente da emissora para estruturar o departamento de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde permaneceu por dois anos. Ao retornar à Globo, passou a atuar como repórter especial e de política do "Jornal da Globo" em Brasília e, em 1996, voltou à bancada do "Bom Dia Brasil" como âncora diretamente da capital federal.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Ao longo das décadas seguintes, Monforte diversificou sua atuação na cobertura jornalística. Em 1998, passou a integrar o programa "Espaço Aberto", na GloboNews, acumulando passagens posteriores pelo "Jornal Hoje". No final de 2000, assumiu a coordenação da GloboNews em Brasília, onde também apresentou o "Jornal das Dez" local e participou de diversas atrações do canal pago. Ele encerrou seu ciclo na emissora carioca em 2016.