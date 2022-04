Da Redação

Carlos Bolsonaro processa Porchat por danos morais

Carlos Bolsonaro, que é vereador do município do Rio de Janeiro e filho '02' do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, irá entrar na Justiça contra o humorista Fábio Porchat, por conta de uma publicação que o ator fez em uma rede social. Porchat atacou o atual governo e disse que os filhos de Bolsonaro são "corruptos".

Os advogados de Carlos Bolsonaro alegam que a postagem "ataca a honra do autor [Carlos Bolsonaro]". A ação, que está no 1º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, exige uma indenização de R$ 48.480,00 do comediante. Além disso, Fábio Porchat, no caso de perda do processo, deverá se retratar publicamente e retirar as postagens, que, levando em conta o dia de hoje, constam no Instagram e Twitter do apresentador.

"Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia", escreveu Porchat no tweet, em 8 de setembro do ano passado.

De acordo com Carlos Bolsonaro, ele sofreu danos morais após essa postagem de Fábio Porchat, mesmo que, alegadamente, seja um político que "jamais foi processado por qualquer tipo de conduta criminosa que justificasse o adjetivo injurioso ['corruptos'] utilizado pelo réu", explica a ação.