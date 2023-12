Carlos Alberto de Nóbrega exibe cicatriz na cabeça após cirurgia; veja

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega voltou a aparecer no programa humorístico A Praça É Nossa, do SBT, após passar por uma cirurgia na cabeça. Ele sofreu um acidente doméstico ao cair na área externa da mansão onde mora e precisou ser operado para remover coágulos da cabeça. Agora, ele já está bem e gravou um vídeo para ser exibido no programa, no qual celebrou o fim de 2023.

No recado, gravado na varanda do apartamento de luxo, Nóbrega contou sobre o acidente e mostrou a cicatriz na cabeça. "E finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, porque quando caí, eu não dei com a cabeça na pedra porque minha mão me protegeu. Mas mesmo assim eu tive dois coágulos na cabeça”, afirmou ele.

E completou: "O primeiro era uma coisa pequena, e a gente achava que ia parar [de crescer]. Eu gravei o primeiro programa preocupado, o segundo [programa] eu quase não consegui terminar porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado. Olha o que fizeram na minha cabeça, mas não tem importância".

Foto por Da Redação

