Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo; saiba mais

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira (17). A informação foi divulgada pela esposa do apresentador, a médica Renata Domingues de Nóbrega.

continua após publicidade

Em uma publicação nas redes sociais, Renata informou os seguidores que Carlos Alberto testou positivo para Covid-19, mas "está bem". A esposa publicou uma foto do marido deitado em uma cama do hospital, usando uma máscara de proteção.

- LEIA MAIS: Faustão está internado há 12 dias com insuficiência cardíaca

continua após publicidade

"Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto", escreveu. "Sim, @calbertonobrega está com Covid, mas está bem", finalizou ela no story publicado no Instagram.

Foto por Reprodução

Sintomas

Marcelo, o filho de Carlos Alberto, relatou que o pai procurou o hospital sozinho, pois estava com sintomas de gripe bem forte. "Meu pai estava com febre desde o começo da semana, tosse, sintomas de uma gripe forte", relatou.

O filho do apresentador também disse que ele está bem.



Siga o TNOnline no Google News