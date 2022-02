Da Redação

Carlinhos Maia e Whindersson Nunes se encontram nos EUA

Neste domingo (13), Carlinhos Maia e Whindersson Nunes se encontram em Miami, nos Estados Unidos, após reconciliação, sendo que os dois estavam brigados desde 2019 e só se resolveram no ano passado.

O encontro foi registrado por Carlinhos na sua conta do Instagram, o humorista está de férias com o marido, Lucas Guimarães, no país. Whindersson, no entanto, está em solo norte americano a trabalho, com sua turnê internacional.

O motivo do desentendimento, conforme a revista Quem, foi Whindersson não ter comparecido ao casamento de Carlinhos, em 2019. O caso acabou ganhando grandes proporções na internet, mas teve sua solução no ano passado, com direito a Whindersson postar vídeo desabafando sobre o assunto e contando o que realmente aconteceu.

"Vou ter que falar aqui. Queria esclarecer logo desde o começo que eu não estou brigando com ninguém. Eu não quero e nunca quis brigar com ninguém. Eu não fiz nada", afirmou ele. Whindersson ainda disse que certas decisões e ações de Carlinhos fez com que ele se sentisse chateado.



A partir disso, Whindersson Nunes decidiu se afastar de Carlinhos Maia, mas, com a aproximação do casamento, Carlinhos disse que Whindersson e Luisa Sonza, ainda em um relacionamento, seriam padrinhos. "Aí chegou o assunto do casamento e ele: 'você vai ser padrinho do meu casamento. Ele disse isso. 'Você e Luísa'. E ele nunca pediu a Luísa, nunca, nunca. De tarde, saiu a lista do casamento e eu e Luísa em todos os portais! E eu digo: 'que c****** é isso?!'. Bicho, padrinho de casamento é uma pessoa próxima, como é que vou dar conselhos na vida de uma pessoa que não estou muito por dentro?", declarou.





Fonte: Revista Quem.