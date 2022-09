Carlinhos Maia anuncia afastamento das redes sociais; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No anúncio feito nesta quinta-feira (15), Carlinhos aparece estar abatido e diz que não está bem

O influenciador brasileiro Carlinhos Maia anunciou em seu perfil do Instagram que vai se afastar temporariamente das redes sociais para cuidar da saúde. Por meio de um vídeo, ele afirma sofrer de Síndrome do Pânico e que o problema se agravou após o assalto milionário em seu apartamento.

continua após publicidade .

No anúncio feito nesta quinta-feira (15), Carlinhos aparece estar abatido e diz que não está bem.

"A gente adoece, a gente entristece, a gente fica mal. Eu tenho Síndrome do Pânico há muitos anos. Não fico falando toda hora pra vocês isso. Desde o 'negócio' lá do assalto, isso agravou, isso aumentou. Eu não estou tendo aquela paz" - Carlinhos Maia, Influenciador - Carlinhos Maia, Influenciador

continua após publicidade .

O influenciador não revelou por quanto tempo deverá ficar longe das redes sociais, mas contou que pretende voltar em breve. Carlinhos Maia usou a oportunidade, ainda, para confirmar que o evento que faz anualmente em sua casa de praia, na Barra de São Miguel, litoral Sul de Alagoas, deve acontecer normalmente.

Depois de dar o recado aos fãs, Carlinhos postou um vídeo na varanda de uma casa que fica em Piranhas, alto Sertão do estado, às margens do Rio São Francisco. Ele também mostrou uma foto com o esposo, o também influenciador Lucas Guimarães, sentados às margens do rio.







Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News