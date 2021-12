Da Redação

Carla Diaz surge irritada e desabafa nas redes sociais

Carla Diaz, apesar de ter crescido diante das câmeras e fazer sucesso desde criança, neste ano, viu seu nome estampado em diversas situações polêmicas, principalmente por conta do breve romance que viveu com Arthur Picoli no BBB21.

continua após publicidade .

Cansada dos ataques que geralmente recebe na internet, a atriz surgiu irritada no Twitter na última terça-feira (14) e mandou um recado aos internautas.

A ex-BBB explicou que, resolveu tirar um tempinho para interagir com os fãs, mas acabou se deparando com alguns comentários de ódio na rede social. Segundo ela, algumas pessoas estavam falando, inclusive, sobre sua mãe e sua família. Ouça:

continua após publicidade .





Revoltada, a famosa destacou que sua vida não é reality show pra ser discutida no Twitter e pediu para que os ‘haters’ parem com as mensagens de ódio. “As coisas passaram do limite. Gente, queria dizer que o reality show acabou. Tá bom? A minha vida, ela não é reality show para ficar sendo discutida, especulada no Twitter", destacou ela.

“Então só queria lembrar que cada um sabe da sua vida e eu sei da minha. Só eu sei o que eu passo, que eu passei e o que eu quero da minha vida. Então fica essa minha mensagem para vocês: tomem conta da vida de vocês. E muito obrigada para aqueles que me dão amor, carinho. Aqueles que emanam ódio, só lamento porque o ódio volta para quem emanou. Beijo. Bom dia. Estou sumindo daqui”, finalizou a ex-BBB.