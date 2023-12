Carla Diaz se reencontra com elenco de Chiquititas e surpreende fãs

Nesta quinta-feira (30), Carla Diaz surpreendeu seus fãs com um super reencontro! Em seu novo programa de entrevistas, Carla surgiu ao lado de suas colegas de elenco da novela Chiquititas de 1997.

Além do programa que foi ao ar no YouTube, a atriz ainda compartilhou algumas postagens com as colegas no Instagram. Carla, que interpretou Nadia, surgiu ao lado de Fernanda Souza, que fez a protagonista Milli, Aretha Oliveira, que viveu Patrícia e Flávia Monteiro, que interpretou Carol. Veja no final da matéria.

Durante o programa, Fernanda emocionou ao contar sobre o legado de Chiquititas e da união das atrizes, que eram crianças na época. “Todo mundo faz parte da história uma da outra. Então, aonde você for e você quiser levar nossa história, conte com a gente para contar nossa história, que também é a história das pessoas que estão assistindo”, disse.

“Só a gente sabe exatamente o que a gente viveu. Então por mais que a gente queira explicar, e falar, a gente passa um pouco como foi, mas a gente se olha e a gente se entende”, ainda adicionou Aretha sobre a união entre as colegas

O quarteto ainda gravou um desafio para as redes sociais, em que tentavam lembras as músicas tema da nova, como a canção de abertura e outras que foram feitas para a novela. “Se tem Chiquititas, tem que ter música. E se vocês são eternos chiquititos, conta aqui, quais dessas músicas vocês se lembram?”, escreveu Carla na legenda do vídeo.

Os fãs de Carla e de Chiquititas foram à loucura com o reencontro e rasgaram elogios nos comentários das postagens! “Cadê a turnê de Chiquititas?”, pediu uma fã. Outra seguidora escreveu: “A geração que assistia Chiquititas emocionada com vocês cantando um pouco da histórias. Quatro mulheres incríveis”. Uma admiradora ainda escreveu: “Uma história de uma geração inteira, só quem viveu sabe. Chiquititas para sempre”.

Veja:

