Da Redação

Carla Diaz se irrita com Leo Bittencourt: 'Desrespeitada'

Carla Diaz se irritou com o ator Léo Bittencourt, após uma piada. Os dois são protagonistas dos filmes sobre Suzane Von Richthofen e se desentenderam na tarde desta sexta-feira (1º), no Twitter. Após uma piada do ator, a ex-BBB decidiu tirar satisfações. “Brincadeira tem limite”, escreveu Carla.

continua após publicidade .

Leo, que interpretou um dos irmãos Cravinhos, em O Menino que Matou os Meus Pais, publicou uma paródia do pôster oficial do longa metragem com a seguinte mensagem: “Topa Tudo Por Buceta” e desagradou não apenas Carla, mas muitos fãs da atriz.

“Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui. Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso”, escreveu a atriz como resposta à brincadeira de seu colega.

continua após publicidade .

Desesperado, Leo correu para respondê-la e se desculpar: ”Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas.”

“De fato preciso aprender ainda a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição. Fui inconsequente, irresponsável e estendo meu pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas”, acrescentou Leo.

Informações do site Metrópoles.