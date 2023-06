Cara de Sapato revela mudanças após BBB23: "Amadurecer"

Cara de Sapato, de 33 anos, participou do podcast Caras e revelou a mudança que precisou fazer em seu comportamento após o BBB23. O lutador foi expulso do reality após cometer importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Durante a entrevista, ele falou que essa situação foi importante para que enxergasse o universo feminino de outra forma e aprendesse mais. "Amadurecer", declarou.

continua após publicidade

"Isso foi muito importante para mim ter passado. Naquele momento eu não imaginava estar me excedendo em nada e aquilo me fez enxergar o universo feminino de outra forma e começar a estudar mais sobre. Eu procurei pessoas que pudessem me ensinar sobre aquilo, que pudessem me orientar, me letrar sobre isso. Mesmo tentando ser o mais cuidadoso possível com todos, aconteceu uma situação assim e fiquei muito triste com o que fiz, que pudesse ter ferido muita gente", afirmou ele.

- LEIA MAIS: Paolla Oliveira se exibe curtindo momento no sol: "Feriadão"

continua após publicidade

O ex-BBB ainda agradeceu Dania por o ter elogiado mesmo depois de tudo o que aconteceu. "Ouvi ela falando que eu sempre a tratei com muito respeito, cuidado. Ela e as outras meninas da casa, então foi um momento que eu tive que amadurecer muito rápido e entender sobre assuntos que talvez eu não tivesse interesse de entender, procurar saber. Me veio esse interesse de entender o que aconteceu ali, o que eu fiz, onde foi que me excedi, o que causou toda a situação. Em que ponto errei".

Cara de Sapato declarou que o acontecimento foi importante para ele se conhecer, se entender e saber como sua cabeça racicionava sobre aquele assunto. "Eu vivo em um meio majoritariamente masculino, por isso eu quis entender, para que pudesse trazer isso e ter propriedade para passar para eles [seus amigos] da maneira correta", disse o lutador.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News