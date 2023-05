Cantora se arrepende de citar padre Fábio de Melo em 'Periquita'

Da Redação

Juliana Bonde está por trás da canção polêmica que diz que o padre pega periquita

A cantora Juliana Bonde afirmou que se arrepende de ter incluído o nome do padre Fábio de Melo em uma música lançada no ano passado. Intitulada 'Periquita' a canção diz que o religioso “pega periquita escondido”. A artista explica que usou o nome do padre após ver que ele está entre as personalidades brasileiras masculinas que mais tem seguidores nas redes sociais.

"Estava faltando um nome para a música e eu pesquisei por ‘homens do Brasil mais seguidos no Instagram’. O padre estava entre eles. Toquei na ferida ali dos padres, né? Que a gente sabe que acontece. Mas eu achei que ele também levou na esportiva, é um padre que sempre faz brincadeira na internet”, explicou a cantora ao UOL, sobre a letra de Periquita.

Ela diz que ganhou um puxão de orelha da mãe por causa da canção e afirma que é uma frequentadora da igreja; “[Hoje] Eu não teria mexido com ele. Me arrependo. Até porque eu sou da igreja também, eu vou muito pra igreja. Minha mãe falou que eu perdi totalmente o escrúpulo, o caráter que ela me ensinou. Depois, eu falei: ‘é brincadeira’. Eu canto essa música em todo show. Não tem como não cantar, mas quando chega nessa parte do Fábio de Melo, eu não consigo cantar. Eu deixo o povo cantar.”

Juliana também mencionou a nota de repúdio da paróquia de São João Batista, em Pindaí (BA), após a contratação do Bonde do Forró para festa do padroeiro da cidade. “De coração, fico muito triste. Infelizmente, fiz errado nessa música. O prefeito da cidade trocou a data e ofereceu um show gospel pra cidade, mas a paróquia também não fez questão. Talvez o problema fosse um pouco com a minha pessoa", afirma.

As informações são do Metrópoles.

