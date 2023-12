Cantora Roberta Miranda sofre acidente de carro; confira os detalhes

A cantora Roberta Miranda revelou que sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (26). Nas redes sociais, ela revelou que estava parada no trânsito quando outro veículo colidiu com o carro dela. Com o impacto, ela bateu a cabeça e o ombro no volante. Veja vídeo abaixo.

A estrela contou que ainda que estava com outros familiares dentro do carro e ela e outros parentes estavam com dores em locais do corpo por causa do impacto.

Foto por Da Redação

Por fim, ela tranquilizou os fãs. “Obrigada pelas orações e energia positiva. Gratidão mesmo! O susto foi grande”, afirmou.

Fonte: Revista Caras

