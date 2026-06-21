Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
REVISTA UAU!

Cantora Pocah passa por cirurgia de emergência na parte íntima após dores

Sintomas evoluíram rapidamente e causaram dificuldades para caminhar, sentar e realizar atividades cotidianas

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 14:03:36 Editado em 21.06.2026, 14:03:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cantora Pocah passa por cirurgia de emergência na parte íntima após dores
Autor Ela afirmou que os últimos dias foram marcados por dores intensas - Foto: Instagram

A cantora Pocah foi submetida a uma cirurgia de emergência no último sábado (20) após ser diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, responsável pela lubrificação da região íntima feminina. Ela compartilhou o ocorrido com os seguidores nas redes sociais.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato da artista, os sintomas evoluíram rapidamente e causaram dificuldades para caminhar, sentar e realizar atividades cotidianas. Ela afirmou que os últimos dias foram marcados por dores intensas.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pocah revelou que havia percebido sinais do problema há cerca de três meses, mas acreditava se tratar de uma condição menos grave. Com o retorno dos sintomas e o agravamento do quadro, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico correto.

Os médicos optaram por um procedimento para desobstruir o canal afetado, realizado sob sedação. Segundo a cantora, a intervenção ocorreu com sucesso e trouxe alívio imediato para os sintomas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bartolinite CIRURGIA NOTÍCIAS Pocah SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV