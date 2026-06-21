Cantora Pocah passa por cirurgia de emergência na parte íntima após dores

A cantora Pocah foi submetida a uma cirurgia de emergência no último sábado (20) após ser diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, responsável pela lubrificação da região íntima feminina. Ela compartilhou o ocorrido com os seguidores nas redes sociais.

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De acordo com o relato da artista, os sintomas evoluíram rapidamente e causaram dificuldades para caminhar, sentar e realizar atividades cotidianas. Ela afirmou que os últimos dias foram marcados por dores intensas.



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Pocah revelou que havia percebido sinais do problema há cerca de três meses, mas acreditava se tratar de uma condição menos grave. Com o retorno dos sintomas e o agravamento do quadro, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico correto.



Os médicos optaram por um procedimento para desobstruir o canal afetado, realizado sob sedação. Segundo a cantora, a intervenção ocorreu com sucesso e trouxe alívio imediato para os sintomas.