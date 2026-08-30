Cantora Neném anuncia o fim do casamento com influenciadora

Em uma publicação nas redes sociais as duas explicaram a situação aos fãs e disseram que irão priorizar o bem-estar da filha que têm juntas

A cantora Neném da dupla com Pepê, e a influenciadora Thais Baptista anunciaram o fim do relacionamento após um relacionamento de 14 anos. Em uma publicação nas redes sociais as duas explicaram a situação aos fãs e disseram que irão priorizar o bem-estar da filha que têm juntas.

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Segundo o pronunciamento feito nas redes sociais das duas, após muitas reflexões e conversas, a decisão foi tomada. Apesar da separação, a história construída ao longo desses anos será preservada.

As influenciadoras também pediram respeito à privacidade nesse momento e afirmaram que não há necessidade de escolher lados ou buscar explicações além das que foram dadas. As duas destacaram que continuaram unidas pela filha e levarão tudo o que viveram de bonito.

O pronunciamento

"Hoje venho compartilhar com vocês algo muito pessoal.

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Foram 14 anos de uma história que fez parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas.

Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes.

Nossa história não deixa de existir porque estamos escolhendo caminhos diferentes. Ela sempre terá seu lugar e será respeitada com carinho e gratidão.

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Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra.

Peço apenas que respeitem esse momento e nossa privacidade. Não existe necessidade de escolher lados, apontar culpados ou buscar explicações além do que estamos compartilhando. Vamos levar conosco momentos bons e risadas, e união, afinal temos o nosso bem mais precioso; nossa filha!

Foram 14 anos. Uma vida construída juntas. E, apesar de hoje seguirmos caminhos diferentes, levaremos conosco tudo de bonito que vivemos.

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Obrigada a todos que sempre fizeram parte da nossa história e que, com carinho, compreenderão esse novo capítulo."

O que disse Nenem

No entanto, uma publicação mais recente que a cantora Nenem fez no próprio perfil, passou a impressão de que a separação foi uma iniciativa da ex-esposa, Thais Batista e pediu que os fãs respeitem o seu momento de silêncio. Nos stories, a cantora ainda pediu que os fãs das duas não fizessem ataques devido ao fim do relacionamento.

"Foram muitos momentos especiais que vivi ao seu lado Thais Batista e vou respeitar a sua decisão. Esse é um momento muito delicado e devemos e para não machucar a nossa filha, eu queria pedir para todos respeitarem esse momento. Meu silêncio não significa que eu estou certa e nem errada e nem eu e nem ela. Só significa que eu quero o meu momento comigo mesma. Obrigada a todos os nosso fãs."

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Os fãs ficaram surpresos nos comentários de ambas as publicações e lamentaram o fim do relacionamento.

Com informações do iG