Cantora Melody tem música da Barbie retirada do YouTube

Após Fake Love, paródia de Anitta, Melody teve uma outra música retirada do YouTube. Barbie de Chapéu, que foi inspirada em Barbie Girl, da cantora Aqua, foi lançada pela cantora na última semana, aproveitando a vibe do momento do filme, mas foi bloqueada pela plataforma do Google por conta de direitos autorais.

Ao tentar acessar a canção, publicada no canal oficial da Melody, uma mensagem aparece na tela. “Vídeo indisponível. Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing AB”, impedindo que o usuário veja o vídeo.

Nas redes sociais, muitos usuários aproveitaram para comentar sobre a suspensão da música. “A vida da Melody é um grande ciclo de lançar uma música e receber strike por causa de direito autoral”, comentou um, relembrando outras polêmicas. “Será que essa menina nunca aprende, gente? Eu fico chocado como ela nunca aprende com os erros dela, pessoas assim devem ser difíceis de trabalhar”, disse mais um.

