Cantora mais rica da história, artista de 36 anos tem fortuna superior a R$ 10 bilhões e jato de R$ 200 milhões; saiba quem

Acostumada a quebrar recordes e movimentar cifras bilionárias. A artista de 36 anos, considerada a cantora mais rica da história, transformou o talento nos palcos em um verdadeiro império. Com fortuna estimada em mais de R$ 10 bilhões, ela coleciona feitos que vão muito além da música e chama atenção até pelos bens de alto valor que integram seu patrimônio, entre eles está um jato particular avaliado em cerca de R$ 200 milhões.

A aeronave está entre as mais sofisticadas da categoria de longo alcance, com autonomia para percorrer até 11 mil quilômetros sem escalas. A estrutura inclui até mesmo uma cama em seu interior. O luxo acompanha uma trajetória marcada por turnês históricas, recordes de arrecadação e uma influência que ultrapassa as fronteiras da indústria musical. Porém, quem é a cantora mencionada no texto?

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A cantora do momento

Um dos maiores nomes da música pop, Taylor Swift é idolatrada como grande sucesso da história da música e do entretenimento global. Ela também é a artista mencionada no texto e dona do jatinho particular avaliado em um valor tão milionário.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Aos nove anos de idade, a celebridade teve seu primeiro interesse pela área artística, o teatro musical. E ao completar onze anos, aprendeu a tocar violão e piano sozinha. Ela se apresentou em várias produções da Berks Youth Theatre Academy e viajou regularmente para a Broadway para aulas de canto e atuação. Saiba mais sobre a trajetória pessoal e profissional de Taylor Swift.

Nem o céu é o limite para ela

O patrimônio de Taylor Swift também se reflete nos meios de transporte que utiliza em suas viagens. Segundo informações do jornal O Globo, a cantora possui um jato particular, um Falcon 7X, fabricado pela Dassault Aviation. O modelo cujo valor é estimado em pelo menos US$ 54 milhões.

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Segundo o G1, a aeronave, avaliada em cerca de R$ 200 milhões, conta até mesmo com uma cama em sua área interna. O modelo está entre os mais avançados do mundo na categoria de longo alcance e pode percorrer até 11 mil quilômetros sem escalas, autonomia suficiente para realizar trajetos como Paris–Tóquio ou Nova York–Dubai.

Vale lembrar que da mesma fabricante, Taylor Swift já teve um Falcon 900, avaliado em cerca de US$ 40 milhões, usado durante a passagem da turnê The Eras Tour pelo Brasil. A antiga aeronave acomoda até 12 passageiros.

Carreira marcada por recordes

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Taylor Swift alcançou mais um marco em sua trajetória. Neste ano, a revista Forbes colocou a cantora no topo da lista de musicistas mais ricas de todos os tempos, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões — valor que ultrapassa R$ 10 bilhões na cotação atual.

A Forbes incluiu o reconhecimento na edição de 2026 da lista Iconoclast 50, reforçando a dimensão do sucesso que a artista alcançou dentro e fora dos palcos. Segundo o veículo, a turnê The Eras Tour respondeu por grande parte desse patrimônio.

Realizada entre 2023 e 2024, a série de shows passou por diversos países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de US$ 2,2 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 11,3 bilhões, tornando-se a turnê mais lucrativa da história da indústria musical.

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Saiba mais sobre a trajetória da cantora Taylor Swift

Cantora, compositora e empresária norte-americana, Taylor Swift se tornou um dos maiores nomes da música mundial. A artista começou a carreira no country ainda adolescente. Ao longo dos anos, ampliou seu alcance ao transitar por diferentes estilos musicais, acumulando sucessos que marcaram gerações e conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

Taylor Swift se consolidou como uma das personalidades mais influentes do entretenimento contemporâneo. Ao longo de quase duas décadas de trajetória, a cantora acumulou prêmios, recordes de vendas e turnês históricas.

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Informações: Revista Caras

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