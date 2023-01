Cantora Maiara considera que não ter casado até hoje é um 'livramento'

Da Redação

No último ano, Maraisa viveu entre idas e vindas com o sertanejo Fernando

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, realizou uma transmissão ao vivo nessa segunda-feira (2), através de seu perfil do Instagram, e, durante a live, ela disse que é um "livramento" não ter se casado até hoje. A artista tem 35 anos e, por algum tempo, viveu um romance conturbado com o sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba, visto que eles ficavam entre idas e vindas.

“Eu quero avisar, com 35 anos, com todos os anos que passaram na minha vida, se a gente não casou, foi um livramento. Eu sigo firme nesse propósito, foi tudo um livramento para eles. Pois realmente, eu não sou uma pessoa fácil, por isso sou uma pessoa complexa mesmo. E eu não vou mudar, e em 2023 sigo aí com a mesma cara lisa, se quiser, é assim”, disse a cantora.

Relacionamento conturbado

Nos último anos, Maiara namorou com o cantor Fernando, porém, o casal viveu entre idas e vindas, já que se separou e voltou diversas vezes. Segundo contas de fãs, o antigo casal se separou mais de dez vezes no período, até o fim definitivo no final do ano passado.

Nos últimos dias, fãs chegaram a apontar que o relacionamento havia voltado, mas tudo não passa de especulação.

Com informações do Metrópoles.

