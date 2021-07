Da Redação

Cantora Lanna Rizzi morre aos 26 anos vítima da Covid-19

A cantora e compositora Lanna Rizzi faleceu aos 26 anos por complicações da covid-19.

A notícia foi confirmada pela família de Lanna em um comunicado nas redes sociais.

"É com muita dor e com o coração despedaçado que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu às sequelas do vírus e se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo", dizia o texto publicado nos Stories do Instagram.

"Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles acometidos por essa doença traiçoeira", encerrava o comunicado.

Entre as informações compartilhadas pela família, foi revelado que o sepultamento foi realizado em Ipiaú, na Bahia, e que o corpo não pôde ser velado.

Fãs e amigos lamentaram a morte da artista nos comentários. "Vai em paz anjo, você foi um ser de luz intensa aqui na terra", escreveu uma seguidora. "Alguém como você, jovem, cheia de vida e sonhos, não é fácil aceitar", publicou outro internauta. "Minha cantora... estou sem acreditar, meu Deus, você vai fazer falta demais aqui com a gente", postou uma fã.

