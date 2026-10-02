Cantora Karina Zeviani, ex-participante do The Voice Brasil, morre aos 51 anos

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1º), aos 51 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de mama. Reconhecida nacionalmente por sua participação na nona temporada do programa The Voice Brasil, em 2020, quando integrou o time do técnico Carlinhos Brown, a artista enfrentava o tratamento contra a doença desde o diagnóstico inicial, recebido em 2024. O velório é realizado nesta sexta-feira (2) no Complexo Funerário Terra Nossa, em sua cidade natal, Jaboticabal, no interior de São Paulo, e o sepultamento está agendado para as 17h no Cemitério Municipal da cidade.

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Ao longo dos últimos meses, Karina utilizava suas redes sociais para compartilhar abertamente com os seguidores os desdobramentos de sua rotina médica e o avanço da enfermidade. Em janeiro de 2026, a doença apresentou uma progressão para o fígado, o que desencadeou uma série de complicações graves no organismo da cantora, incluindo quadros de infecção sistêmica, hemorragia interna após procedimento de biópsia, alteração das taxas hepáticas e episódios de anemia severa que exigiram múltiplas transfusões de sangue e internações prolongadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Apesar de ter relatado uma estabilização parcial e uma recuperação gradativa após obter alta médica no início do ano, novos exames realizados em setembro apontaram a presença de novas lesões nos ossos e no fígado. Diante dos custos elevados de medicamentos e acompanhamentos especializados, amigos e familiares haviam mobilizado recentemente uma campanha de arrecadação financeira para auxiliar no custeio de seu tratamento. Karina Zeviani deixa o marido e os pais.