Cantora Jojo Todynho faz cirurgia bariátrica: ''Tô ótima''

A cantora Jojo Todynho mudou de ideia e está passando por uma cirurgia bariátrica nesta terça-feira (8). O jornalista Felipeh Campos deu a notícia de que a funkeira estaria internada para realizar o procedimento.

Ainda segundo informações do profissional, a famosa estaria no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, após ter mudado de ideia sobre a cirurgia. Afinal, Jojo Todynho já havia cogitado fazer uma bariátrica, contudo, ela tinha desistido.

Em seus stories, ela se gravou no hospital. "Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja, sai do casulo bebê, vamo com tudo? Tô ótima, orem por mim... mamãe já volta", brincou ela antes de entrar na cirurgia.

Nos últimos meses, a artista pegou pesado nos treinos na academia e compartilhou sua evolução na rede social. Ela também iniciou uma dieta mais saudável em sua rotina. O combo teria ajudado a cantora a perder mais de 20 kg.

Após passar férias nos EUA, ela retornou ao Brasil e retomou sua rotina fitness. "Tudo me dói! Agora, é sem farinha, sem açúcar, sem nada! Vocês vão ver como eu vou desinchar em uma semana. Moleza, acabou a sacanagem", contou a futura advogada recentemente.

Jojo ainda revelou estar decepcionada ao ter largado por um mês o que havia conquistado. “Vou falar um negócio pra vocês, fiquei chateada comigo mesma. Fiquei um mês na sacanagem, mas a gente tem que se permitir sem cobrar”, confessou Jojo, “O primeiro passo foi quando eu resolvi buscar uma vida saudável, treinar. Agora eu to voltando a treinar de novo, ajustar a alimentação, é um processo claro que você se sente muito mais cansada mas foi uma escolha minha”, disse a cantora.

Fonte: Revista Caras

