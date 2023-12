Cantora gospel Sulamita Alves e o marido sofrem acidente de carro

Siga o TNOnline no Google News

A cantora gospel Sulamita Alves sofreu um acidente de carro na manhã de sexta-feira (15), acompanhada do marido, Ricardo Henrique, e de um outro homem não identificado. Os três passam bem.



Pelas redes sociais, Sulamita compartilhou imagens do veículo tombado e visivelmente destruído. Ela disse estar em choque, mas que "Deus cuidou" de todos os envolvidos.

Pouco depois, a assessoria da cantora publicou um comunicado oficial para tranquilizar os fãs e agradecê-los pelo carinho e preocupação. "Queremos tranquilizar a todos informando que a nossa querida cantora e seu esposo estão bem após o acidente ocorrido nesta manhã. Deus os guardou a todo tempo. A assessoria está tomando todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Qualquer novidade iremos avisar todos! Agradecemos imensamente pelo carinho e compreensão dos irmãos neste momento", dizia a nota.

Mais tarde, Sulamita Alves e o marido também se pronunciaram sobre o ocorrido nos Stories do Instagram. Ricardo Henrique aparece nas imagens com o olho direito inchado, em decorrência do acidente. "Estamos passando aqui para dizer que estamos bem. O Ricardo teve que fazer alguns exames, mas não deu nada, graças a Deus. Vocês viram que aconteceu o acidente, mais para a frente venho aqui relatar tudo o que aconteceu, estou sem cabeça agora. O mais importante é que estamos bem. Foi um grande livramento".

Com informações do iG

