Cantora do Calcinha Preta se empolga e mostra seios durante show; veja

A apresentação do grupo musical Calcinha Preta foi um pouco fora do comum, isso porque a vocalista, Silvânia Aquino, de 50 anos, decidiu esquentar as coisas. Ela surpreendeu os fãs ao mostrar os seios durante o show, realizado no último domingo (19) em Alagoinhas, Bahia.

continua após publicidade

Silvânia colocou prótese de silicones recentemente e aproveitou o momento para mostrar o resultado. “O médico só me autorizou a mostrar os peitos. Vou abaixar o zíper e mostrar logo para todo mundo. Vocês querem que eu faça isso? Tá inchado”, comentou a artista.

- LEIA MAIS: Príncipe William é eleito careca mais sexy do mundo

continua após publicidade

Na sequência, ela aproveitou para comentar sobre o pós-operatório. “Me preparei toda para o DVD e para vocês. É uma dor da peste isso! Estou toda cortada, inchada, com a barriga dormente… o peito dói, e o silicone não foi para o lugar dele ainda”, encerrou.

Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News