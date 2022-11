Cantora de 'Sweet Dreams' compartilha vídeo de pedreiros do BR; veja

Da Redação

O vídeo de um grupo de pedreiros pernambucanos fazendo o cover da música Sweet Dreams (Are Made of This) no meio de uma obra viralizou nas redes sociais e chegou à autora do hit de 1983. A cantora britânica Annie Lennox compartilhou o vídeo no Instagram e Twitter, nesta sexta-feira (25).

continua após publicidade .

“Sweet Dreams viaja o mundo e os sete mares até o Brasil!!!. Quão bom é ISSO?!!!”, escreveu Annie. A música, composta pelo dueto Eurythmics, formado por Annie Lennox e Dave Stewart, é um dos maiores sucessos da década de 1980. Diversos artistas gravaram versões desde então.

No cover brasileiro, publicado na terça-feira (22), os pedreiros do Quarteto da Arriação usam ferramentas comuns de um canteiro de obras – como martelo, pá, colher de pedreiro e um barril de plástico – para fazer uma versão irreverente e cheia de estilo. O vídeo tem, aproximadamente, 207,2 mil reproduções.

continua após publicidade .

Além de Sweet Dreams, do Eurythmics, o grupo pernambucano gravou covers de diversos artistas, como a boy band Backstreet Boys e das banda de rock Linkin Park e Bon Jovi.

As informações são do site Metrópoles.

Veja:

continua após publicidade .

Sweet Dreams travels the world and the seven seas to Brazil!!!

How great is THIS?!!! pic.twitter.com/3QWvE2zypf — Annie Lennox (@AnnieLennox) November 25, 2022