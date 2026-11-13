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LUTO NO MÚSICA

Cantora Claudette Soares morre no dia em que lançava álbum de inéditas

Equipe da artista de 91 anos informou que ela sofreu um mal súbito na madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cantora Claudette Soares morre no dia em que lançava álbum de inéditas
Autor Nascida em 31 de outubro de 1935, Claudette Colbert Soares começou a cantar na década de 1940 - Foto: Reprodução Instagram

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos na madrugada desta sexta-feira (13), data em que seu novo álbum chegou às plataformas digitais. Intérprete da bossa nova e da música popular brasileira, ela dedicou mais de oito décadas à música e lançou, pela primeira vez na carreira, um disco composto apenas por canções inéditas.

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A equipe da artista informou nas redes sociais que ela sofreu um mal súbito. Na quinta-feira (12), ela havia passado mal e cancelado compromissos de divulgação do álbum. Informações sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgadas.

Nascida em 31 de outubro de 1935, Claudette Colbert Soares começou a cantar na década de 1940. Uma de suas primeiras vitrines foi o programa de calouros “Papel carbono”, da Rádio Nacional, onde imitava Emilinha Borba. Na década seguinte, destacou-se como intérprete de baião e recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de “Princesinha do baião”.

A bossa nova se tornou uma das marcas de sua trajetória, que também passou pelo samba, pelo sambalanço, pelo samba-rock e pela Tropicália. Claudette gravou com Dick Farney e lançou sete álbuns pela Philips entre 1966 e 1971. Naquele último ano, ganhou projeção com “De tanto amor”, composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

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Depois de gravar com menos frequência nos anos 1980 e 1990, retomou a produção regular de discos nos anos 2000, em parceria com o produtor Thiago Marques Luiz. Nessa fase, lançou trabalhos dedicados ao samba-canção e ao sambalanço e homenageou compositores como Chico Buarque e Silvio César.

“O mundo é ruim para quem não sabe esperar”, título do novo álbum, era uma frase que a cantora costumava repetir. O bordão também inspirou Zélia Duncan a escrever a letra de “Cheguei no ponto”, parceria com Ana Costa que integra o repertório.

Idealizado pelo produtor Marcus Preto, o disco reúne composições feitas especialmente para Claudette por nomes como Marcos Valle, Nando Reis, Roberto Menescal, Thalma de Freitas e Zé Renato. É o primeiro trabalho inteiramente dedicado a inéditas desde que ela começou a gravar, em 1954, na época dos discos de 78 rotações.

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Na terça-feira (10), a cantora ouviu o álbum ao lado de amigos e disse que vivia um dos melhores momentos de sua vida. “É assim que queremos lembrar dela”, afirmou a equipe da artista.

Com informações do g1.

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