Cantora Claudette Soares morre no dia em que lançava álbum de inéditas

Equipe da artista de 91 anos informou que ela sofreu um mal súbito na madrugada

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos na madrugada desta sexta-feira (13), data em que seu novo álbum chegou às plataformas digitais. Intérprete da bossa nova e da música popular brasileira, ela dedicou mais de oito décadas à música e lançou, pela primeira vez na carreira, um disco composto apenas por canções inéditas.

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A equipe da artista informou nas redes sociais que ela sofreu um mal súbito. Na quinta-feira (12), ela havia passado mal e cancelado compromissos de divulgação do álbum. Informações sobre velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgadas.

Nascida em 31 de outubro de 1935, Claudette Colbert Soares começou a cantar na década de 1940. Uma de suas primeiras vitrines foi o programa de calouros “Papel carbono”, da Rádio Nacional, onde imitava Emilinha Borba. Na década seguinte, destacou-se como intérprete de baião e recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de “Princesinha do baião”.



A bossa nova se tornou uma das marcas de sua trajetória, que também passou pelo samba, pelo sambalanço, pelo samba-rock e pela Tropicália. Claudette gravou com Dick Farney e lançou sete álbuns pela Philips entre 1966 e 1971. Naquele último ano, ganhou projeção com “De tanto amor”, composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

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Depois de gravar com menos frequência nos anos 1980 e 1990, retomou a produção regular de discos nos anos 2000, em parceria com o produtor Thiago Marques Luiz. Nessa fase, lançou trabalhos dedicados ao samba-canção e ao sambalanço e homenageou compositores como Chico Buarque e Silvio César.

“O mundo é ruim para quem não sabe esperar”, título do novo álbum, era uma frase que a cantora costumava repetir. O bordão também inspirou Zélia Duncan a escrever a letra de “Cheguei no ponto”, parceria com Ana Costa que integra o repertório.



Idealizado pelo produtor Marcus Preto, o disco reúne composições feitas especialmente para Claudette por nomes como Marcos Valle, Nando Reis, Roberto Menescal, Thalma de Freitas e Zé Renato. É o primeiro trabalho inteiramente dedicado a inéditas desde que ela começou a gravar, em 1954, na época dos discos de 78 rotações.

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Na terça-feira (10), a cantora ouviu o álbum ao lado de amigos e disse que vivia um dos melhores momentos de sua vida. “É assim que queremos lembrar dela”, afirmou a equipe da artista.

Com informações do g1.